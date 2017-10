Kaasbedrijf Boska uit Bodegraven verovert ook New York

BODEGRAVEN - Met coole kaasschaven en de reusachtige fonduepan Mister Big verovert Martijn Bos Amerika. Met zijn bedrijf Boska uit Bodegraven, dat in 1896 als smederij van hoefijzers en later kaasschaven begon, opende hij zijn eerste winkel in hartje New York.

Het familiebedrijf, dat inmiddels in handen is van de vierde generatie van de familie Bos, verkoopt van alles wat met kaas te maken heeft. 'Alles, behalve kaas', zegt Martijn.Vorige maand besteedde het tijdschrift van de beroemde Amerikaanse Oprah Winfrey aandacht aan hun producten en een filmpje op Facebook over de partyclette werd meer dan 40 miljoen keer gedeeld.Bos is bij het veroveren van de Amerikaanse markt alle fouten en valkuilen tegen gekomen die Nederlandse ondernemers maken. 'Nederlanders zijn van het vingertje omhoog en de rij voorbij lopen om snel en efficiënt vooraan te gaan staan. Nou, dat werkt niet,' zegt Martijn. 'Je moet achteraan in de rij en je beurt afwachten in Amerika.'Verder merkt hij dat de Nederlandse kwaliteit zeer gewaardeerd wordt in de VS, maar vooral ook het verhaal erachter. 'De Amerikanen vinden het fantastisch dat ik uit Gouda kom en dat het ook in mijn paspoort staat. Ze smullen van het verhaal dat ik de vierde generatie ben van een bedrijf dat in 1896 begon als smederij.''Ik wil over 5 jaar 20 procent naamsbekendheid in Amerika en daar zijn we nog lang niet', zegt Martijn Bos met twinkelende ogen. Zijn vader Joop Bos, die zich jaren geleden uit de zaak terugtrok, is erg trots dat zijn bedrijf uit Bodegraven het tot in New York heeft geschopt. Toch is hij voorzichtig. 'Ik heb genoeg ellende gezien bij andere familiebedrijven in dit soort situaties.'