College Lisse akkoord met nieuw sportcomplex voor FC Lisse

DEN HAAG - De sloophamer mag in sportcomplex Ter Specke van FC Lisse. Althans, dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Lisse vrijdag gezegd. Als de gemeenteraad en de clubleden akkoord gaan, zal op hetzelfde terrein in 2020 een nieuw sportcomplex voor FC Lisse verrijzen.

'Een heuglijk moment', zegt Leon Annokkee, voorzitter van FC Lisse. 'Er is nu een verstandig besluit genomen door het college en ook nog in deze raadsperiode. Nu gaat het voorstel naar de gemeenteraad, die moet er nog over beslissen. En ook onze leden moeten er nog mee instemmen.'Na 5 jaar overleg lijkt er nu overeenstemming te zijn over een volledig nieuw sportcomplex. Die moet in 2020 klaar zijn en zal in eigendom van de gemeente worden geëxploiteerd. Hij zal gebruikt worden door meerdere sportverenigingen, waaronder FC Lisse. Over de financiële details van de nieuwbouw is nog niets bekend.