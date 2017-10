Rijnsburgse Boys maakt zich op voor kraker tegen Katwijk

Rijnsburgse Boys, Joël Tillema (Foto: OrangePictures)

RIJNSBURG - Zaterdag speelt Rijnsburgse Boys een mooie maar lastige uitwedstrijd tegen Katwijk. De Rijnsburgers kennen een moeizame start van het seizoen met slechts één overwinning. De Katwijkers daarentegen staan met 15 uit 5 fier aan kop in de Tweede Divisie.

'We gaan natuurlijk niet naar Katwijk om te verliezen, ik heb vertrouwen in de goede afloop', laat Rijnsburg-speler Joel Tillema weten. De middenvelder is zelf bezig aan een ijzersterk begin van het seizoen. Met vier doelpunten in vijf wedstrijden is hij momenteel de clubtopscorer bij de Rijnsburgers.



Met Donny van Ooijen loopt het nog niet zo goed bij Rijnsburgse Boys. De aanvaller die overkwam van Katwijk is nog geen vaste waarde in het elftal van Pieter Mulders. In de afgelopen vijf wedstrijden, speelde de oud-Katwijker slechts 155 minuten. Ook van Ooijen heeft vertrouwen in een goede afloop tegen Katwijk. 'Ik denk dat als je nu punten pakt tegen Katwijk dat dat heel goed gaat werken voor de spelersgroep. Ik heb er wel vertrouwen in', aldus van Ooijen.