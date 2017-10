10-jarige uit Leiden bakt pannenkoeken voor Haïti

LEIDEN - Tien bananen, twintig eieren en een mespuntje kaneel. Dat is het recept voor de actiepannenkoeken waarmee de 10-jarige Esaïe Wils uit Leiden geld gaat ophalen voor zijn geboorteland Haïti. Samen met zijn moeder Annemiek Wils bakte hij vandaag honderd pannenkoeken voor zijn basisschool.

Een maand geleden raasde de orkaan Irma over het Caribisch gebied. Het noodweer miste net het eiland Haïti. 'Daardoor denken mensen dat de schade op het eiland wel mee valt, maar door de hoeveelheid regen en wind hebben de eilandbewoners veel verloren. De kinderen van Haïti zitten bijvoorbeeld zonder schoolmateriaal. Met het geld dat we ophalen met de pannenkoeken willen we ze steunen,’ legt moeder Annemiek uit. ‘Ik wil de mensen weer een mooi leven kunnen geven,’ voegt Esaïe toe.De actie is wel uit de hand gelopen. Esaïe begon namelijk met een flessenactie: hij haalde plasticflessen op en leverde ze in bij de supermarkt. 'Toen ik dat geld had dacht ik, wat kan ik nu doen? Toen hebben we besloten om pannenkoeken te maken en dat geld naar Haïti te sturen.’De pannenkoeken actie was eigenlijk bedoeld voor de leraren van SBO De Vlieger uit Leiden, maar binnen de kortste keren hadden de leraren voor de gehele klas pannenkoeken gekocht. ‘Van een paar pannenkoeken werden het opeens heel veel. Dat paste niet in het keukentje van de school, dus gingen we naar de overkant, naar Het Waterveld. Daar mochten we gelukkig terecht,’ vertelt Annemiek.Het Waterveld was erg blij met het voorstel van Annemiek en Esaïe. ‘Ik als docent zag een mooie mogelijkheid om mijn leerlingen iets te leren. Dus naast dat ze een hele keuken tot hun beschikking kregen, kwamen er ook leerlingen van de school helpen met koken.’De leerlingen van Het Waterveld waren ook erg blij met de actie. De 15-jarige Rashid verteld dat hij het een mooie actie vond. ‘Ik vind het wel leuk dat hij op zoiets komt. Het is voor een goed doel dus dat is ook altijd goed, dus leuk dat wij daaraan mee mogen helpen.’