Hoopvol vooruitzicht: FC Lisse weet hoe het is om succesvol strafschoppen over te nemen

Wedstrijdbal op sportpark Ter Specke bij FC Lisse. (Foto: Orange Pictures)

LISSE - Ondanks de teleurstelling van het verloren kort geding is er bij FC Lisse veel vertrouwen in de over te nemen penaltyreeks tegen HSV Hoek. Daarbij biedt het verleden hoop, want de Lissenaren hebben al eens een stafschoppenserie moeten inhalen. En met succes. 'Ik ga ervan uit dat we woensdag The Winner Takes It All kunnen draaien', voorspelt Jankees Faas, voorzitter van de supportersclub en 'stadionspeaker' bij thuiswedstrijden van FC Lisse.



In het jaar 1990 versloeg FC Lisse na verlenging MMO (Met Moeite Opgericht), maar die overwinning werd teruggedraaid omdat er gelijk na de wedstrijd penalty's genomen moesten worden. Zodoende kwamen beide clubs in Hoogmade opnieuw tegenover elkaar te staan om strafschoppen te nemen. Met wederom FC Lisse als winnaar. Saillant detail: één van de Lissese spelers was destijds Edward van der Putten, vader van de huidige FC Lisse-spits Rowdy van der Putten.



Al die ABBA-liedjes zijn al uit de kast gehaald Jankees Faas – 'stadionspeaker' FC Lisse

Jankees Faas realiseert zich dat die anekdote helemaal niets zegt over komende woensdag, als FC Lisse en HSV Hoek vanaf elf meter gaan uitmaken wie in het KNVB Bekertoernooi



Medelijden



De clubman zegt een 'heel raar gevoel' te hebben bij de





Het antwoord op die vraag denkt Faas wel te weten. Met een vette knipoog naar het veelbesproken ABBA-systeem: 'Ik ga ervan uit dat Lisse wint, en dat we The Winner Takes It All kunnen draaien. Zo niet, dan hebben we Waterloo klaarliggen. Al die ABBA-liedjes zijn al uit de kast gehaald. One of Us (is Crying), SOS. Ze hebben allemaal mooie liedjes, die woensdag zeker van toepassing zijn.'









