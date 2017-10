Vrouw en zeven mannen opgepakt voor drugshandel

DEN HAAG - Zeven mannen en een vrouw uit Den Haag en Rotterdam zijn vrijdag door de politie aangehouden. Ze worden verdacht van het handelen en produceren van harddrugs.

De verdachten variëren in leeftijd van 26 tot 55 jaar. De verdachten zijn 'volledige beperkingen' opgelegd: ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat.In verband met het onderzoek kan de politie nog niet veel informatie delen over de zaak, aldus een woordvoerder. Wel is duidelijk dat de politie meerdere woningen en bedrijfspanden heeft doorzocht.