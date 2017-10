Delfland gestart met wegpompen vervuild slootwater Maasland

MAASLAND - Het Hoogheemraadschap van Delfland is vrijdagavond begonnen met het afvoeren vervuild bluswater uit een sloot aan de Commandeurskade in Maasland. Bij een forse brand maandagavond op een boerderij aan de Kwakelweg raakte het slootwater zo vervuild dat het via een verderop gelegen gelegen rioolgemaal moet worden afgevoerd.

Het water is te verontreinigd om via de normale manier te worden geloods, meldt het waterschap. Als het water niet wordt afgevoerd , zou het terechtkomen in de Foppenplas richting de Boonervliet in Maassluis en dan Het Scheur in. Dan komt het door een ecologisch kwetsbaar gebied, met mogelijk fatale gevolgen voor het leven in en rond het water.Het wegpompen gaat zeker drie dagen duren. Ondertussen blijft Delfland de waterkwaliteit in de gaten houden met metingen. De volgende stap is het opruimen van het vervuilde water dat nu in de mestzakken zit aan de kant van de Kwakelweg. Dat zal na het weekend gebeuren. Nog niet duidelijk is hoe dat precies gaat gebeuren want vervoer van het vervuilde water over de weg is niet mogelijk omdat de wegen rond de Kwakelweg niet te veel belast mogen worden.