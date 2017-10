18-jarige Wouke op skeelers vermist in Moordrecht

Burgernet (archieffoto)

MOORDRECHT - De 18-jarige Wouke wordt vermist in de omgeving van Moordrecht. De politie heeft vrijdagavond via Burgernet buurtgenoten opgeroepen om uit te kijken naar de jonge vrouw. Bij de zoektocht is ook een politiehelikopter ingeschakeld.







Rond 20.00 uur werd Wouke, die rond 18.15 uur vanaf de Klutendreef op skeelers onderweg zou zijn gegaan, als vermist opgegeven. Ze is ongeveer 1.65 meter lang en heeft lang donker haar in een paardenstaart. Volgens het signalement droeg ze een paarse joggingbroek, een grijs shirt en heeft ze een bril.