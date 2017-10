A4 vanaf Amsterdam naar Leiden opnieuw dicht door werkzaamheden

LEIDEN - Automobilisten moeten rekening houden met flinke verkeershinder op de route van Amsterdam naar Den Haag. Doordat een deel van de A4 nieuw, stiller asfalt krijgt, wordt de weg gedeeltelijk afgesloten. Extra reistijden van een uur worden voorzien.

De afsluiting betreft het wegdeel tussen knooppunt Burgerveen en Leiden in de richting van Den Haag. De afsluiting duurt tot maandag 5.00 uur 's ochtends. Ook de op- en afritten 5 (Roelofarendsveen) en afrit 6 (Hoogmade) richting Den Haag en Rotterdam worden afgesloten voor verkeer.Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanuit Amsterdam richting Den Haag en Rotterdam te reizen via de A2 en de A12. Dat kan wel een extra reistijd opleveren van een uur. Tijdens de afsluiting wordt ook een ritspunt bij Zoeterwoude verbeterd, wat de doorstroming moet bevorderen.Vorige week was dit deel van de A4 ook al dicht. Ook volgend weekeinde zal de weg afgesloten zijn.