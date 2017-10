Marks & Spencer Den Haag eerder definitief gesloten

DEN HAAG - Marks & Spencer in Den Haag is vanaf zaterdag dicht. De schappen in de Haagse vestiging van het Britse warenhuis zijn sneller leeg dan verwacht. Eigenlijk zou de winkel eind deze maand sluiten.





De laatste klanten mochten vrijdag nog net voor zessen de deuren op de hoek van de Grote Marktstraat en de Wagenstraat in, maar in de winkel waren al bijna geen spullen meer, meldt het AD.Marks & Spencer maakte een jaar geleden bekend dat de winkel dicht zou gaan. Ook het filiaal in Amsterdam zou sluiten. Daarmee vertrekt het bedrijf uit Nederland. Toen al werd aangekondigd dat niet alleen bij ons winkels dicht gaan. Ook in België, Frankrijk, Polen, Hongarije, Slowakije, Estland, Litouwen en China gaan alle filialen dicht. De winkel in Den Haag was sinds februari 2014 open.