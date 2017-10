Grote rampenoefening in ADO-stadion Den Haag

DEN HAAG - In het ADO-stadion in Den Haag vindt zaterdag een grote rampenoefening plaats van de Veiligheidsregio Haaglanden. Volgens het scenario is er een terreuraanslag gepleegd tijdens een feestje in het stadion. Daarbij zijn gewonden gevallen en er is brand uitgebroken.

Er is een verdachte die met een machinegeweer door het stadion loopt. Aan de oefening doen zo'n 250 studenten mee van het Mondriaan college. Ook zijn hulpdiensten van buiten de Veiligheidsregio Haaglanden opgetrommeld. Het HagaZiekenhuis, locatie Leyweg in Den Haag, de Reinier de Graafgroep in Delft en het LUMC in Leiden spelen een rol in de opvang van de slachtoffers.