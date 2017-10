Vermiste 18-jarige Wouke overleden teruggevonden

Burgernet (archieffoto)

MOORDRECHT - De 18-jarige Wouke die sinds vrijdag werd vermist, is overleden teruggevonden. Volgens de politie is een misdrijf of ongeval uitgesloten.





De politie riep buurtgenoten via Burgernet op om uit te kijken naar Wouke. Bij de zoektocht naar de jonge vrouw werd een politiehelikopter ingezet.



