Nuon Solar Team uit Delft snelste Nederlandse team bij race in Australië

DEN HAAG - Het Nuon Solar Team uit Delft start zondag als vierde in de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. De auto van het team, Nuna9, bleek de snelste Nederlandse zonneauto op het circuit van Hidden Valley in Darwin. Het team bestaat uit zestien studenten van de TU Delft.

Het team heeft ruim een jaar lang gebouwd aan Nuna9. De studenten hopen dit jaar voor de zevende keer de wereldbeker te winnen. 'We hebben ons goed voorbereid en we geloven dat we met Nuna9 een racemonster hebben gebouwd', vertelt coureur Emma Vercoulen (20).Emma trainde de afgelopen maanden extra hard, onder meer op het circuit van Zandvoort en met een simulator waarin ze het circuit van Darwin alvast leerde kennen. Ze is tevreden met het resultaat. 'De vierde plek is heel mooi. Het verschil met de Belgen, die vandaag het snelst waren, is maar een kleine tien seconden. Nu zijn we echt klaar voor de race.'De TU Delft doet al jaren mee aan de race voor zonne-auto's en wint ook meestal