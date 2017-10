Zwembad Het Wedde in Voorschoten mogelijk toch dicht

VOORSCHOTEN - Zwembad Het Wedde in Voorschoten gaat mogelijk toch dicht. De gemeente wil vanaf 2021 de subsidie van 400.000 euro voor het sportfondsenbad schrappen. Dat blijkt uit de begroting 2018-2021.

De gemeente Voorschoten gaat ook onderzoeken of tot 2021 al op de onderhoudskosten van gemiddeld 200.000 euro bezuinigd kan worden. Eerder werd al bekend dat Het Wedde mogelijk dicht gaat. Het was een van de maatregelen om de begroting sluitend te maken, want Voorschoten heeft grote financiële problemen . Er werd in Voorschoten een actie gestart om het zwembad open te houden.Uit de begroting van 2018-2021 blijkt dat het zwembad toch dicht gaat. De gemeente schrijft in een toelichting dat er op korte afstand van Voorschoten (in Wassenaar, Leidschendam en Leiden) drie andere zwembaden zijn. De verwachting is verder dat Leiden een nieuw zwembad gaat bouwen vlakbij Voorschoten.De gemeente stelt verder dat door het sluiten van het zwembad het voorzieningenniveau van Voorschoten afneemt. Dit kan een negatieve invloed hebben op de score van Voorschoten als beste woongemeente.