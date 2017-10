Boek van oud-profvoetballer Chris Willemsen wordt mogelijk verfilmd

DEN HAAG - Twee Nederlandse filmproducenten hebben interesse getoond in de literaire thriller van de Haagse schrijver en tevens oud- profvoetballer Chris Willemsen. De Hagenaar heeft De Vondeling geschreven met zijn boezemvriend Jan de Roos, onder het pseudoniem Madsen.

Welke twee filmproducenten geïnteresseerd zijn, is niet bekendgemaakt. 'Binnenkort zijn er weer verdere gesprekken', vertelt Willemsen in de talkshow FRITS!Het boek gaat over een jonge moeder die opeens een tweede baby in de wandelwagen vindt. Op het polsbandje staat dat het kind dezelfde achternaam heeft als de vrouw. Niet wetende wat te doen besluit ze het kindje mee naar huis te nemen. Daarna belt ze haar vriend. Hij bedenkt zich dat de baby van hem is en als hij vervolgens ook nog met dreigmails wordt afgeperst, probeert hij zijn geheim uit alle macht verborgen te houden.De Vondeling krijgt geen vervolg, wel zijn de schrijvers al begonnen met het maken van een nieuwe thriller. Het boek zal De Filantroop gaan heten.