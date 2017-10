Boskopers aangehouden op verdenking van drugsdealen

BOSKOOP - De politie heeft eind deze week drie Boskopers aangehouden die worden verdacht van het dealen van drugs. De verdachten van 20, 21 en 25 jaar zitten nog vast.

De politie had van omwonenden gehoord dat er vermoedelijk werd gedeald op de Mendelweg in Boskoop. Na de melding gingen agenten kijken. Ze troffen twee auto's en drie mensen aan. De voertuigen zijn doorzocht en daarin werden verdovende middelen gevonden. De drie mannen werden aangehouden en de auto's zijn meegenomen voor onderzoek.



Vrijdagochtend werden de auto's verder doorzocht. Er werd vermoedelijk cocaïne gevonden. Naast de verdovende middelen werden ook mobiele telefoons en geld gevonden en in beslag genomen.



Viagrapillen



In de huizen van de verdachten vond de politie nog meer. Agenten namen geld, viagrapillen, cocaïne en een taser in beslag.