Scheveningen in slotfase onderuit bij DVS '33

John Blok moedigt zijn ploeg aan (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - In de derde divisie is het Scheveningen niet gelukt de derde overwinning op rij te boeken. In een relatief saai duel ging de ploeg van coach John Blok in de slotminuten onderuit bij DVS '33 Ermelo: 1-0.





Vlak voor tijd werd het weer tien tegen tien. Jari de Jong incasserde een rode kaart en direct daarna schoot Maurice de Ruiter de 1-0 tegen de touwen.





Scoreverloop DVS '33 - Scheveningen 1-0 (0-0): 1-0 De Ruiter



Bijzonderheid: Rode kaart Kay Velda (DVS '33) en Jari de Jong (Scheveningen)

