Ambulancediensten op de proef gesteld tijdens nagespeelde terreuraanslag

Slachtoffer wordt door ambulancepersoneel geholpen | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Hoe starten ambulancediensten de medische hulpverlening op na een grote ramp of crisis? Dat was zaterdagochtend de inzet van een grote, urenlang durende rampenoefening in het ADO-stadion, waar een terreuraanslag werd nagespeeld.

Behalve vijftig eenheden van de ambulancediensten, deden brandweer, politie, Rode Kruis, anti-terreurteams, 150 acteurs, 250 ROC Mondriaan-studenten en burgemeesters van omliggende gemeenten mee aan de oefening. In totaal zo'n zes- tot zevenhonderd mensen.



Tijdens de oefening ontstond het beeld dat de ambulancediensten laat ter plaatse waren. Dat bevestigt ook directeur Caren Frentz van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Haaglanden. Maar volgens haar heeft dat te maken met de chaotische situatie tijdens het eerste uur: 'Er komt zoveel informatie op iedereen af dat dat eerste uur er vooral voor is om orde in de chaos te creëren. Dat eerste uur is het hard werken om overzicht te krijgen.'



Goed voorbereid



Hoewel de ambulances wel snel ter plaatste was, moest zij eerst wachten op een omgevingsschets van de politie om in actie te kunnen komen. Daarna verliep de hulpverlening vrij soepel volgens Frentz. Maar het is wel een punt van aandacht, want misschien moet het wel sneller tijdens een echte grote ramp of crisis.



Grote vraag na zo'n grote rampenoefening: zijn de hulpdiensten er klaar voor? Frentz is overtuigd van wel: 'We zijn goed voorbereid, we oefenen met elkaar, maar altijd zal een incident anders verlopen dan hoe we het in draaiboeken van tevoren verzonnen hadden.'