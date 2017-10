Quick Boys herstelt zich met minimale zege van nederlaag

Foto: Orange Pictures

KATWIJK - Quick Boys heeft zich zaterdagmiddag hersteld van de 0-3 nederlaag tegen Spakenburg vorige week. Bij ODIN '59 wonnen de Katwijkers met 0-1 door een eigen doelpunt van ODIN-speler Milo Cremers.

Beide ploegen hadden in de eerste helft moeite om tot uitgespeelde kansen te komen. Een 0-0 ruststand was daarom ook het logische gevolg. Na de rust kreeg Yordi Teijsse een uitgelezen kans om op voorsprong te komen, maar de spits miste vanaf de penaltystip.



Niet veel later mochten de spelers en de meegereisde aanhang van Quick Boys alsnog juichen. Cremers werkte de bal in het eigen doel. Joey Zandbergen kon zijn ploeg nog op 0-2 zetten, maar hij zag zijn inzet tegen de paal belandden.



Scoreverloop ODIN '59 - Quick Boys 0-1 (0-0): 0-1 Cremers (eigen doelpunt)