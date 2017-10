FC Lisse pakt eerste drie punten van het seizoen bij De Dijk

Blijdschap bij FC Lisse (foto: Orange Pictures)

LISSE - Na zes speelronden is het FC Lisse eindelijk gelukt de eerste overwinning te boeken. Op bezoek bij het Amsterdamse De Dijk werd het 0-3 voor de Lissenaren.

Boyd Stevens opende na iets meer dan een half uur via een vrije trap de score. Daarna was het Rowdy van der Putten die er vanaf elf meter ook meteen 0-2 van maakte.



Na rust was FC Lisse, dat met een man meer speelde de betere ploeg, en hield het de voorsprong vast. Rick Bouwmeister tekende vlak voor tijd nog voor de derde Lissese treffer.



Scoreverloop De Dijk - FC Lisse 0-3 (0-2): 0-1 Stevens, 0-2 Van der Putten (strafschop), 0-3 Bouwmeister