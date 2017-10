Koploper Katwijk in burenruzie maatje te groot voor Rijnsburgse Boys

REGIO - Koploper Katwijk blijft in de tweede divisie de ene na de andere overwinning boeken. In de burenruzie tegen Rijnsburgse Boys bleken de oranjehemden een maatje te groot. De ploeg van Dick Schreuder won op eigen veld eenvoudig met 5-0.

Beide clubs liggen maar op twee kilometer van elkaar en daarom was er sprake van een echte derby. Er is veel rivaliteit tussen de Katwijkers en de Rijnsburgers. Het was dus ook lekker vol op sportpark de Krom en de sfeer was meer dan prima.Het verschil in de beginfase van de eerste helft was niet heel groot. Het ging over en weer met voor beide ploegen wat kansen. Na iets minder dan een half uur liet Stefan Plat het sportpark ontploffen en was de ban gebroken.Bij rust was het verschil in stand nog minimaal, maar na de pauze kwam daar verandering. Katwijk was los en liet zien waarom het de koploper van de tweede divisie is. Raoul Esseboom tekende voor de 2-0 en daarna maakten Robbert Susan, Plat en Marciano Mengerink er uiteindelijk een Katwijks feestje van: 5-0.1-0 Plat, 2-0 Esseboom, 3-0 Susan, 40- Plat, 5-0 Mengerink