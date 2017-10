VVSB geeft voorsprong uit handen tegen tien man IJssselmeervogels

VVSB-trainer Mark Schenning (foto: Orange Pictures)

NOORDWIJKERHOUT - VVSB heeft zaterdagavond een 2-0 voorsprong uit handen gegeven. De Noordwijkerhouters leken de tweede overwinning van het seizoen te gaan boeken, maar in het laatste kwartier zag coach Mark Schenning zijn ploeg verzwakken en IJsselmeervogels langszij komen: 2-2.

Op slag van rust opende Frans van Niel de score namens VVSB. De middenvelder profiteerde van een slippertje van Gillian Justiana en schoot de 1-0 binnen. In de tweede helft verdubbelde Mo el Osrouti al snel de marge.



Toen IJsselmeervogels ook nog eens met een man minder verder moest, leek het bijna niet fout te kunnen gaan voor VVSB. Maar niets is onmogelijk in het voetbal, zo bleek maar weer. In de 75e minuut nam Robbert Olijfveld de aansluitingstreffer voor zijn rekening, waarna Oktay Öztürk snel de gelijkmaker maakte.



Scoreverloop VVSB - IJsselmeervogels 2-2 (2-0): 1-0 Van Niel, 2-0 El Osrouti, 2-1 Olijfveld, 2-2 Öztürk