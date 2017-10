Basketbal: ZZ Leiden in seizoensopener te sterk voor landskampioen Donar

LEIDEN - ZZ Leiden heeft zaterdagavond in de seizoensopener landskampioen Donar verslagen. Na de afgelopen seizoenen in totaal zeven keer door de Groningers verslagen te zijn, won de ploeg van coach Paul Vervaeck ditmaal met 75-63.

Leiden maakte het verschil in de topper in het tweede kwart. Na een 17-17 stand na het eerste kwart stond het bij de rust 41-23 voor de thuisploeg. Donar kwam in het derde kwart wel weer iets dichterbij, maar Leiden hield stand en won in een volgepakt huis.Mohamed Kherrazi, één van de topspelers van ZZ Leiden, miste de seizoensstart vanwege rugklachten. Aan het eind van de voorbereiding, die voor de Leidenaren soepel verliep, maakte hij een verkeerde beweging. Hij kon daarom niet meedoen.