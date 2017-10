Weer lopen na een verlamming? Het kan dankzij deze Delftse uitvinding!

DELFT - Studenten van de TU Delft hebben een pak ontwikkeld waarmee veel mensen met een dwarslaesie weer zullen kunnen traplopen. Ook kunnen ze opstaan uit een diepe sofa, een helling op en over ruw terrein lopen. Dat bleek zaterdag op een wedstrijd voor para-atleten in Duitsland. Dwarslaesiepatiënt Ruben de Sain probeerde daar het robotisch pak uit Delft uit. Hij bleek ineens allerlei dingen te kunnen doen, die hij in het dagelijks leven niet meer kan.

De studenten denken dat dit zogeheten 'exoskelet' een belangrijk hulpmiddel kan worden in het dagelijks leven van mensen die verlamd zijn. 'Een jaar geleden zijn we begonnen met het ontwerpen van een compleet nieuw gebruiksvriendelijk exoskelet', vertelt Donald Dingemanse van de TU Delft. Dat is nog maar kort geleden. Dat er desondanks al zoveel resultaten worden behaald is hoopvol, zegt hij: 'het laat de potentie van deze technologie zien en belooft veel voor de toekomst'.De uitvinding betekent niet dat iedere patiënt die het pak aantrekt meteen weer mobieler is. De man die het pak in Duitsland uitprobeerde, heeft er eerst intensief mee geoefend. 'We zijn begonnen met het traplopen. Toen dat lukte zijn we doorgegaan met de helling. Ze trainden we stap voor stap alle onderdelen', vertelt Dingemanse.De Delftse uitvinding is volgens specialisten niet alleen een verbetering in de mobiliteit, maar het biedt ook voordelen voor de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de gebruiker. 'Lopen draagt ook bij aan de algehele mentale en fysieke fitheid en heeft een gunstig effect op complicaties van een dwarslaesie, zoals blaas- en darmproblematiek', zegt revalidatiearts Ilse de Nes.LEES OOK: Amerikanen leren bij de TU hoe je orkanen kunt bestrijden