Flyer-actie moord Tomatenstraat Leiden

Foto: AS Media

LEIDEN - De politie roept zondag opnieuw de hulp in van het publiek om meer te weten te komen over de vermoorde Tomasz Kierat. De 38-jarige Pool werd op 24 september dood gevonden in een huis aan de Tomatenstraat in Leiden. Zondag delen rechercheurs flyers uit in de omgeving van de Tomatenstraat.





Na de moord op Kierat werden twee verdachten aangehouden. Omroep West onthulde dat een van hen



Met het uitdelen van de flyers, die zowel in het Pools als het Nederlands zijn opgesteld, hoopt de politie er achter te komen waar Kierat woonde. Ook roepen ze mensen op die zondagmiddag 24 september of aan het begin van de avond iets opvallends hebben gezien in de Tomatenstraat. Na de moord op Kierat werden twee verdachten aangehouden. Omroep West onthulde dat een van hen ex-tbs'er Maarten O. is. De tweede verdachte, een man van dertig uit Leiden, is inmiddels weer vrij. Hij is nog wel verdachte in de zaak.