Nuon Solar team aan kop in race Australië

Foto: Nuon Solar Team

DELFT - Het Nuon Solar Team uit Delft heeft de leiding in de Bridgestone World Solar Challenge. De Nuna9 haalde na de eerste controlestop het Japanse team in en is sindsdien aan kop gebleven. Japan is tweede en het andere Nederlandse team uit Twente is derde.





Het Nuon-team bestaat uit zestien studenten van de TU Delft . De race gaat door de Australische woestijn van Darwin naar Adelaide.De studenten hopen dit jaar voor de zevende keer de wereldbeker te winnen. De TU Delft doet al jaren mee aan de race voor zonne-auto's en wint ook meestal.