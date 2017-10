Weekoverzicht: Leraren staken en Leidens ontzet

Duizenden leraren demonstreren in Zuiderpark Den Haag (Foto: ANP)

DEN HAAG - Het was de week van het feest in Leiden, Leidens ontzet. Donderdag was de dag van de lerarenstaking. Zo'n 60.000 leraren kwamen naar Den Haag om te protesteren. Maar er gebeurde nog meer. Lees het hier!