Auto botst tegen twee woningen in Alphen

Foto: MediaTV

ALPHEN AAN DEN RIJN - Op de Prins Hendrikstaat in Alphen aan den Rijn is een vrouw met haar auto tegen twee woningen gebotst. Eerst reed ze achteruit tegen de muur van de keuken van een woning aan. Dat leverde een fikse deuk op in de muur.

Volgens MediaTV schrok de bejaarde vrouw daarvan zo dat ze een andere woning aan de overkant binnenreed. Deze woning raakte zwaar beschadigd. De auto is total loss.