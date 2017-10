Aanhouding na schoten met gasdrukpistool Den Haag

Foto: Regio 15

DEN HAAG - Op de Hengelolaan in Den Haag zijn in de nacht van zaterdag op zondag een man en een vrouw aangehouden nadat een getuige gezien had dat de man in de lucht geschoten had met een gasdrukpistool. Er is niemand gewond geraakt.

Op basis van getuigenverklaringen kon de politie op de Groenezijde de 25-jarige man en 20-jarige vrouw uit Letland aanhouden. De man bleek behalve het gasdrukpistool ook een boksbeugel bij zich te hebben.