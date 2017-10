Overvaller doet zich voor als loodgieter: acht slachtoffers van babbeltruc in een maand

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De politie in Leidschendam waarschuwt voor een dief die zich voordoet als loodgieter. Zaterdag werd een vrouw van 95 jaar in haar eigen huis beroofd, nadat de man zichzelf naar binnen had weten te praten. Hij zei dat hij kwam vanwege een lekkage, maar ging er uiteindelijk vandoor met de oorbellen die de vrouw op dat moment droeg.

Het incident staat niet op zichzelf: de afgelopen weken werden in totaal acht mensen beroofd via een soorgelijke babbeltruc. Afgelopen donderdag was een 78-jarige vrouw het slachtoffer. Een onbekende man wist zich haar woning aan de Parkweg binnen te kletsen. Hij ging er vandoor met haar pinpas, waarmee hij later geld opnam van haar rekening.



De man die afgelopen zaterdag bij de hoogbejaarde vrouw van 95 binnenkwam was een blanke man van rond de 45 jaar met een donkerkleurige pet. De politie waarschuwt voor babbeltrucs. Deze oplichters zien er vaak heel betrouwbaar uit en komen vriendelijk over. Zij hebben van tevoren goed nagedacht over welke smoes zij tegen hun slachtoffers gaan vertellen. Met name ouderen zijn vaak het doelwit.