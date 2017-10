Derde divisie: Quick doet goede zaken, zesde nederlaag Westlandia

REGIO - Het Haagse Quick blijft nog altijd goed meedoen in de top van de derde divisie zondag. De ploeg van trainer Paul van der Zwaan won zondagmiddag met 5-2 van Dongen. Bij Westlandia gaat het daarentegen minder goed. De Naaldwijkers kregen voor de zesde keer dit seizoen op de broek en zijn nu hekkensluiter.

Bij ADO '20 verloren de mannen van coach Edwin Grunholz met 4-2. De eerste helft was doelpuntrijk. Via een benutte vrije trap kwam de thuisploeg op voorsprong. Jeroen Spruijt tekende namens Westlandia voor de gelijkmaker, maar daarna pakte ADO '20 via onder meer een penalty weer de leiding: 3-1.Via Jessie van der Burg vond Westlandia in de tweede helft weer de aansluiting en werd de jacht op de gelijkmaker geopend. Het was alles of niets. Maar door het aanvallende spel van Westlandia lukte het ADO '20 er 4-2 van te maken.Ook bij het duel van Quick tegen Dongen werden de supporters getrakteerd op veel doelpunten. In de eerste helft werd er in totaal zes keer gescoord. Quick stond na iets meer dan een half uur op een 3-0 voorsprong, maar gespeeld was het nog niet.Voor de theepauze lukte het Dongen namelijk de marge terug te brengen naar twee: 4-2. Die stand bleef in de tweede helft lang op het scorebord staan. Philip Kouwenhoven maakte er vlak voor tijd 5-2 van.HBS moest haar meerdere erkennen in De Meern. Via een eigen doelpunt van Jim Roberti kwamen de Hagenaars op achterstand. De bezoekers kregen legio kansen, maar de gelijkmaker viel maar niet. De Meern wist het net wel te vinden. Via Kesly den Haag viel de 2-0. HBS-speler Sontjie Roosberg kopte vlak voor tijd de aansluitingstreffer binnen, maar het was te laat om meer uit het duel te halen.1-0 Boom, 1-1 Spruijt, 2-1 Rijnink (strafschop), 3-1 Mazreku, 3-2 Van der Burg, 4-2 De Waard1-0 De Kruijf, 2-0 Boshoff, 3-0 Van Hese (strafschop), 3-1 Van der Waarden, 4-1 Hadui, 4-2 Van Zon (strafschop), 5-2 Kouwenhoven1-0 Roberti (eigen doelpunt), 2-0 Den Haag, 2-1 Roosberg