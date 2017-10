Unieke kans, rennen door het ADO stadion

DEN HAAG - Zo'n 850 lopers hebben zondag meegedaan aan de Basic-Fit Stadium FunRun Den Haag. Tijdens dit loopevenement rennen de deelnemers door en rond het ADO stadion.

Het komt niet vaak voor dat je als ADO-fan je club van zo dichtbij te zien krijgt. De deelnemers liepen niet alleen rond het stadion maar ook door het hoofdgebouw heen en zo via de spelerstunnel het veld op. Met als finish de middenstip.Het loopfestijn moet vooral 'fun' zijn legt mede-organisator Perry Bakker uit. Bakker: 'Het gaat er niet om wie de snelste tijd loopt, maar dat je een leuke tijd hebt. Het is natuurlijk ook bijzonder voor de deelnemers dat ze bij deze loop op allerlei plekken in het stadion zien, waar je normaal gesproken niet zo snel komt.'De mensen die meededen aan de loop zamelden ook geld in voor twee goede doelen: ADO Den Haag in de Maatschappij en Bewegen tegen Kanker. In totaal werd er door de deelnemers ruim 5.000 euro opgehaald.