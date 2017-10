Auto rijdt frontaal in op boom in Rijnsburg, twee gewonden

Foto: Flashlight Fotografie

RIJNSBURG - Een auto wilde zondagavond wegrijden vanaf een tankstation aan de Katwijkerweg, maar dat ging iets anders dan gepland. De bestuurder trapte het gas in en reed frontaal in op een boom in de Tulpenstraat. De twee inzittenden raakten gewond.

Beide inzittenden zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend. De schade aan de auto is fors, de complete voorkant ligt in de kreukels.



Ook de boom waar de auto tegenaan reed raakte beschadigd bij het ongeluk.