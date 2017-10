RKAVV betrapt stelende tegenstander op heterdaad; politie doet niets

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

LEIDSCHENDAM - Voetbalvereniging RKAVV voelt zich letterlijk in zijn hemd gezet. Niet alleen door een tweetal dieven van tegenstander Lugdunum, maar ook door de politie. De twee tegenstanders werden donderdagavond 28 september op heterdaad betrapt toen ze trainingskleding probeerden te stelen. Maar de politie stelde na de aangifte geen onderzoek in, schrijft de club op Facebook. En dat tot grote teleurstelling van de voetbalvereniging uit Leidschendam.

Het incident vond plaats na afloop van de zaalvoetbalwedstrijd van RKAVV tegen Lugdunum uit Leiden. Twee spelers van de tegenstanders werden gesignaleerd in de opbergruimte van RKAVV. Toen bestuursleden poolshoogte namen, volgden ze een van de spelers naar een auto.



Een bestuurslid sprak het gezelschap aan, maar de auto reed met nog openstaande deur en gierende banden er vandoor. Even later werd verderop in Leidschendam een berg trainingskleding teruggevonden. Maar een aantal wedstrijdshirts en mogelijk enkele voetballen werden nog steeds vermist.



Namen verdachten zijn bekend



Dankzij het digitale wedstrijdformulier konden de namen van de mogelijke verdachten worden achterhaald. Bovendien was het kenteken genoteerd. Nadat meteen contact was opgenomen met de politie is er maandag 2 oktober aangifte gedaan. Een dag later kwam het 'verrassende en zeer teleurstellende' bericht van de politie: er komt geen onderzoek.



RKAVV heeft uiteraard ook contact gezocht met Lugdunum met het verzoek om uiterlijk vrijdag 6 oktober contact op te nemen. Tevergeefs, want de Leidse voetbalvereniging heeft niets van zich laten horen. RKAVV zegt een schadepost te hebben van zo'n duizend euro en gaat nu onderzoeken of het team of de club waar de verdachten spelen op een andere manier aansprakelijk kan worden gesteld.



Tegenstander Lugdunum en politie Den Haag waren zondag niet bereikbaar voor commentaar.