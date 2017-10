West Wekker: Schilderswijkers schitteren op de planken en Wie is de mol-baby

REGIO - Goedemorgen! Ben jij weer klaar voor een nieuwe week? Schilderswijkers schitteren op de planken van de Koninklijke Schouwburg en bij welke Mol komt de ooievaar op bezoek?

Taeke Taekema wordt papa. De oud hockey-international uit Leiderdorp en zijn vriendin Airen Mylène verwachten het kindje in het voorjaar van 2018. Dit maakten ze zondagavond bekend.Er wordt veel gezegd en geschreven over de Schilderswijk. Daarom vindt Appie el Massaoudi het tijd om de jongeren van de wijk zèlf het verhaal van de wijk te laten vertellen. De Haagse ondernemer staat vanavond met zijn jongens van de Haagse Markt in de Koninklijke Schouwburg tijdens ‘Optimisme Is Hot’.Voetbalvereniging RKAVV voelt zich letterlijk in zijn hemd gezet. Niet alleen door een tweetal dieven van tegenstander Lugdunum, maar ook door de politie. De twee tegenstanders werden donderdagavond 28 september op heterdaad betrapt toen ze trainingskleding probeerden te stelen. Maar de politie stelde na de aangifte geen onderzoek in, schrijft de club op Facebook. En dat tot grote teleurstelling van de voetbalvereniging uit Leidschendam.Het komt niet vaak voor dat je als ADO-fan je club van zo dichtbij te zien krijgt. Zo'n 850 lopers hebben zondag meegedaan aan de Basic-Fit Stadium FunRun Den Haag. Tijdens dit loopevenement rennen de deelnemers door en rond het ADO stadion.Naast de ambassades zijn er in Den Haag maar liefst 200 internationale organisaties. Diplomat TV geeft je een kijkje achter de schermen van deze organisaties. Wie zijn de diplomaten die bij deze organisaties werken? Hoe leven zij met hun gezin in Den Haag?Vanavond: Een interview met de ambassadeur van Mexico en een bezoek aan de Hoge RaadVandaag overheerst de bewolking en valt er soms een buitje. Het kwik komt uit op 15 of 16 graden uit. De wind is zwak of hooguit matige uit een zuidwestelijke richting.