Dronken automobilist rijdt in op drie auto's

Foto: Regio15

DEN HAAG - Een man heeft zondagavond flink wat schade veroorzaakt in Den Haag. Hij reed onder invloed van alcohol door de Weimarstraat en schampte twee auto's. Daarna botste hij op een rijdende auto. Dat meldt nieuwssite Regio15.

De betreffende automobilist moest van agenten een alcoholtest doen. Toen bleek dat de man onder invloed van alcohol was en de macht over het stuur was verloren. De politie heeft hem aangehouden.