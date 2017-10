Snackwagen gaat in vlammen op

De brandweer kon niet voorkomen dat de wagen verloren ging. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een snackwagen is in de nacht van zondag op maandag in vlammen opgegaan aan de Fruitweg in Den Haag. Het vuur werd rond 1.30 uur ontdekt.

De brandweer rukte direct met veel materieel uit, maar kon niet voorkomen dat de wagen verloren ging.



Er wordt rekening gehouden met brandstichting.