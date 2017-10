'Wie is de Mol-baby' op komst, dankzij Taeke Taekema en Airen Mylène

LEIDERDORP - Taeke Taekema wordt papa. De oud hockey-international uit Leiderdorp en zijn vriendin Airen Mylène verwachten het kindje in het voorjaar van 2018. Dit maakten ze zondagavond laat bekend.

'Zo gaaf en spannend en leuk en alles', laat Mylène weten op Instagram. 'En dat met de allerleukste', schrijft ze, verwijzend naar Taekema.Taekema en Mylene kregen in 2016 een relatie na hun deelname aan het tv-programma Wie is de Mol?. Taekema kwam in dat programma heel ver. Hij liep op een haar na de finale mis . Mylene knikkerde in de tweede aflevering uit het spel, maar in die korte tijd hadden zij en Taeke al een hele goede klik gekregen.Vanwege hun gezamenlijke achtergrond hebben ze de kleine die in aantocht is vooralsnog de titel 'Wie is de Mol-baby' gegeven.[Instagram:https://www.instagram.com/p/BaAILkjgV61]