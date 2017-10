'Raak je auto niet aan na inbraak', politie arresteert verdachte airbagsdiefstal

De politie vraagt getuigen zich te melden. (Foto: Facebook politie Maasland)

LEIDSCHENDAM - In Leidschendam heeft de politie in de nacht van zondag op maandag een man aangehouden in verband met verschillende auto-inbraken. Er zijn meerdere airbags gestolen.

Toen de gewaarschuwde politie aankwam, ging de verdachte - een 36-jarige Litouwer - er vandoor. Hij verstopte zich in de bosjes, maar werd gevonden en gearresteerd. De verdwenen airbags zijn nog niet teruggevonden.



De politie houdt er rekening mee dat in nog meer auto's is ingebroken en waarschuwt mensen in de omgeving van de Brederode in Leidschendam om - als er airbags uit hun auto's gestolen zijn - hun auto niet aan te raken in verband met mogelijke sporen. 'Meld u bij ons politiebureau.'