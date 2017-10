Dinsdag 10 oktober in Team West

Foto: Omroep West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 3 oktober ziet u de volgende zaken:

Geschreven door Team West

- Tijdens een verkoop via Marktplaats wordt een vrouw opgelicht: ze krijgt allemaal valse biljetten van 50 euro. Er is heel duidelijk beeld van de verdachten.

- Bij een babbeltruc in een parkeergarage in Delft wordt een pinpas gestolen. Even later wordt daar veel geld mee opgenomen.

- Drie jonge mannen breken in bij een café in Den Haag en zijn daarbij gefilmd.

- Een man uit Rijswijk gaat met een vage bekende naar het casino. Die vage kennis gaat er even later vandoor met de telefoon van de Rijswijker.

- Tot slot is de politie op zoek naar getuigen van een poging tot woningoverval aan de Lippe-Biesterfeldweg in Den Haag.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.