Haase weer uitgeschakeld in eerste ronde tennistoernooi

DEN HAAG - Robin Haase is weer in de eerste ronde van een internationaal toernooi uitgeschakeld. De Haagse tennisser moest in de masters van het Chinese Shanghai in drie sets buigen voor de Fransman Richard Gasquet: 6-7 (11), 7-5, 6-2.

Haase won nog wel de eerste set, na een lange tiebreak die eindigde in 13-11. Daarna nam Gasquet het initiatief over. Het tweede bedrijf kon de Haagse tennisser nog lang mee, maar in de derde set bood hij amper weerwerk.Gasquet was op papier ook de betere speler. Hij is de huidige nummer 31 van de wereldranglijst, Haase staat 44e.Vorige week werd hij ook al in de eerste ronde van het tennistoernooi in Peking uitgeschakeld. Toen was de Italiaan Fabio Fognini in twee sets te sterk: 6-7 (4), 2-6.Daarvoor was hij wel succesvol met het Nederlandse team in de Davis Cup. Dankzij overwinningen van Haase in het dubbel- en enkelspel promoveerde Oranje naar de wereldgroep