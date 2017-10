Goud voor dartsters tijdens World Cup-toernooi

DEN HAAG - Sharon Prins uit Zoetermeer heeft afgelopen weekend goud gewonnen met het Nederlands vrouwendartsteam tijdens het World Cuptoernooi in Japan. Het is de tweede keer in de geschiedenis dat het de Oranje-vrouwen lukt de overall-titel te veroveren.

Toch zag het er niet naar uit dat dit zou lukken. In de teamfinale tegen Zweden, die Nederland moest winnen, stond Oranje namelijk 6-4 achter. Maar een knappe serie zorgde er voor dat deze achterstand werd omgebogen in een 9-6 zege.Minder succes had Prins in het enkelspel. Ze bereikte wel de finale, maar daarin moest ze haar meerdere erkennen in de Zweedse Vicky Pruim. Prins zette in die wedstrijd een 5-2 achterstand knap recht en kreeg vervolgens zes pijlen om de wedstrijd te winnen. Die wist ze niet te benutten.Voor Layla Brussel uit Den Haag was er succes met het Nederlands jeugdteam. Ook dat won in Kobe het overall-klassement. Het jeugdteam bestond naast Brussel uit Justin van Tergouw, Wessel Nijman en Lerena Rietbergen. Twee jaar geleden veroverde Brussel ook al de overall-titel met het Nederlands jeugddartsteam.In het gemengd dubbelspel werd Brussel ook eerste, samen met Justin van Tergouw. In het vrouwendubbelspel bereikte Brussel - met Rietbergen - ook de finale, maar die ging verloren. Het Iraanse koppel Deniz Hashtbaran/Mahshad Avazzadeh was met 6-5 te sterk.In het enkelspel veroverde Brussel een bronzen medaille.