Beugelsdijk kan gewoon meedoen tegen Excelsior

DEN HAAG - Tom Beugelsdijk kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Excelsior gewoon meedoen bij ADO Den Haag. Het hoger beroep van de aanklager betaald voetbal van de KNVB tegen de vrijspraak van de verdediger vindt namelijk pas dinsdag 17 oktober plaats, bevestigt de club aan Omroep West.

Beugelsdijk zou 30 september in duel met NAC Breda (0-1 winst) een elleboogstoot hebben uitgedeeld aan Pablo Mari. Het incident ontging scheidsrechter Siemen Mulder. De aanklager wilde de Haagse verdediger in eerste instantie voor vier duels (onvoorwaardelijk) schorsen.ADO Den Haag ging tegen deze straf in beroep bij de tuchtcommissie van de KNVB. Tijdens de zitting in Zeist verhoogde de aanklager de straf zelfs naar vijf wedstrijden . De tuchtcommissie sprak Beugelsdijk echter vrij. De commissie acht het niet bewezen dat hij een elleboog had gegeven.De aanklager van de KNVB was het niet eens met de vrijspraak en ging in hoger beroep.