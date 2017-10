Kling klokje klingelingeling! Kerstdorp te koop!

Foto; Theo Grundeken Foto; Theo Grundeken

DEN HAAG - De echte die hards zijn er al druk mee bezig: het huis in de kerstsferen brengen! Theo Grundeken uit Den Haag is zo'n fanatiekelling maar heeft dit jaar besloten het rustiger aan te doen en daarom wil hij van zijn kerstdorp af...

Geschreven door Redactie SuperDebby

Theo is ieder jaar minstens een week bezig om zijn huis in de kerstsfeer te brengen. En dat begint al in oktober. Met een boom tot aan het plafond, raamdecoraties, een vensterbank vol engeltjes én een kerstdorp van maar liefst zes meter breed! En die laatste wil hij graag van de hand doen voor een redelijk bedrag.



Het dorp is van het merk Lemax en heeft Theodoor de jaren heen bij elkaar verzameld. 'Het bestaat uit twee soorten dorpen, er zit een kermis bij met zeven attracties, kleine doorkijkhuisjes en een grote ski afdeling met pistes, liften enzovoort', vertelt de liefhebber.



Heb je interesse in zo'n groot dorp? Mail dan naar superdebby@omroep west.nl