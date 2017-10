Solar Team TU Delft blijft koploper in Australië ondanks afbreken wielophanging

Spoedreparatie Nuna9 | Foto: Jorrit Lousberg

DELFT - Het leek maandag even of het Nuon Solar Team uit Delft zijn koppositie in de Bridgestone World Solar Challenge in Australië kwijt was. Een deel van de wielophanging van de Nuna9 brak af tijdens de wedstrijd, waarin zonneauto's in etappes van Darwin naar Adelaide rijden. Toch blijft het team aan het einde van de derde etappe aan de leiding.



De Nuna9 lag op kop tot het onheil gebeurde en de auto met pech te maken kreeg. De Delftse coureurs zagen met lede ogen hoe de koppositie werd gepakt door het team van Tokai.Met vereende kracht werd er gewerkt om de Nuna9 weer op de weg te krijgen. De ophanging werd gerepareerd en de zonneauto kon zich weer in de race werpen. 'We gaan er snel weer achteraan. Hopelijk kunnen we ze weer inhalen,' zei één van de teamleden daadkrachtig.Met succes werd de achtervolging ingezet, waardoor de Nuna9 nog steeds aan de leiding gaat van de World Solar Challenge. Concurrent RED Shift uit Twente is opgeklommen van de vierde naar de derde plaats, een paar kilometer achter een wagen uit Japan. In de klasse voor gezinsauto's ligt de Stella Vie van de TU Eindhoven aan kop.Ongeveer vijftig auto's uit circa 25 landen doen mee aan de World Solar Challenge. Ze rijden allemaal op zonnepanelen. Nederland domineert de race al jaren. Delft en Eindhoven verdedigen hun titels van 2015. Twente werd toen tweede. Ook dit keer ligt goud voor het grijpen.