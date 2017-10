Brand bij club Nightlife waarschijnlijk aangestoken

DEN HAAG - De brand vrijdagochtend bij club Nightlife aan de Zusterstraat in Den Haag is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie maandag. Er wordt een onderzoek ingesteld.

De eigenaar van de zaak sloot om 00.50 uur zijn deuren. In de uren daarna brak de brand uit . Nadat de alarmdiensten de melding kregen, bluste de brandweer het vuur. Er vielen geen gewonden.Volgens nieuwssite Regio15 werden vijf mensen nagekeken, omdat ze rook hadden ingeademd. Twaalf omwonenden werden tijdelijk opgevangen in een naburig café. Er was veel rook- en waterschade.Bij de nacontrole in het pand werden sporen gevonden van mogelijke brandstichting. De politie zoekt getuigen. De eigenaar heeft inmiddels aangifte gedaan van brandstichting.