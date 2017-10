Skihut Scheveningen failliet verklaard

DEN HAAG - De Skihut op Scheveningen is failliet verklaard. Begin deze maand kreeg het bedrijf, dat eigendom is van de familie Schaling, al uitstel van betaling.

Curator Milko Spaa wilde eerder niets kwijt over de oorzaak van de financiële problemen.Zakenblad Quote meldde eerder dat de FIOD bij het bedrijf is binnengevallen in verband met belastingfraude. Ook zou de eigenaresse volgens Quote geschorst zijn als directeur van De Skihut op Scheveningen en van het moederbedrijf Joah Invest, dat ook op Scheveningen is gevestigd.Floor Schaling, de tijdelijke bestuurder van De Skihut, laat Quote weten dat de familie 'mogelijk later deze week' meer informatie kan verstrekken. ‘Nu kan ik nog echt niets zeggen, ook niet over het open gaan van de winkel.’De curator was vooralsnog niet bereikbaar.