Gewapende woningoverval in Leiden

LEIDEN - Aan de Lammenschansweg in Leiden is maandagochtend een woning overvallen. De daders - twee licht getinte mannen - droegen wapens en zijn weggevlucht.

Of er iets buit is gemaakt, is onbekend. Er is mogelijk iemand gewond geraakt.De daders droegen zwarte kleding en bivakmutsen. Eén persoon droeg zwarte Nike-schoenen, met een witte zool.