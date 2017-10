Gaslek na verwijderen bomen Rijswijk

Meting bij gasontsnapping | Foto: District 8

RIJSWIJK - In Rijswijk is maandag op de Generaal Spoorlaan bij graafwerkzaamheden een gaslek ontstaan. Er werden bomen verwijderd en bij het lostrekken van een wortel is een gasleiding geraakt. De brandweer is ter plekke en doet metingen.

Tegen een vlakbij gelegen verzorgingshuis heeft de brandweer gezegd voor de zekerheid 'ramen en deuren te sluiten'. Er is geen gevaar voor de omgeving, vertelt een woordvoerster van de brandweer.



Netbeheerder Stedin is onderweg om het gas af te sluiten. Dit heeft geen gevolgen voor huishoudens in de omgeving. Hoe lang het gas afgesloten moet zijn voor reparatiewerkzaamheden is nog niet bekend.