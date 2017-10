Dalton heeft de D weer terug

Is dit de bewuste letter? | Foto: Simon Vera/Facebook

Het was een raadsel voor de school. De beginletter van het logo boven de centrale ingang was vorige week opeens verdwenen . De school deed aangifte, maar wilde niets zeggen over het schadebedrag. 'We hebben geen enkel spoor van de dader', vertelde een politiewoordvoerster.De dief lijkt nu tot inkeer gekomen: de letter is namelijk teruggebracht. 'Toen de school wilde openen, lag de letter weer op de stoep', bevestigt de politie. Het is niet bekend wanneer dit precies was.Eind vorige week dook er als reactie op het Facebookbericht van Omroep West een foto op van de vermoedelijke dief. Op de foto is een fietser te zien met een grote 'D' onder zijn arm. De plaatser van het bericht schrijft de foto van Snapchat te hebben gehaald.De school geeft toe van die foto op de hoogte te zijn, maar geeft geen antwoord op de vraag of ze weten wie het is. 'Het is afgehandeld', is het enige wat de school nog over het voorval kwijt wil.